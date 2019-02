Fasiya: il nuovo album di Baba Sissoko realizzato con sua figlia Djana | Notizie | Streaming



Collaboratore di Youssou N’Dour, Ry Cooder, Buena Vista Social Club e The Art Ensemble of Chicago, il griot Baba Sissoko è stato il primo artista maliano ad aggiudicarsi l’Obaland Royal Award quale Miglior musicista africano di jazz del 2018.

Fasiya è il titolo del suo nuovo lavoro discografico che questa volta però ha voluto realizzare con la sua talentuosa primogenita Djana.

Un album in cui Baba Sissoko continua le sue esplorazioni sonore che mescolano tradizione e contemporaneità, dando vita a brani ipnotici e carichi di groove che si fondono in maniera del tutto naturale con la voce inquieta e malinconica di Djana che canta in lingua bambara, inglese e francese.

Prodotto da Luca Sapio e pubblicato il 23 novembre 2018 per la Blind Faith Records, Fasiya di Baba & Djana Sissoko è un disco “esplosivo” di afro-soul il cui scopo è quello di consegnare al mondo un messaggio di gioia, pace e speranza. (La redazione)

