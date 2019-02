Ananda Mida con il secondo album Cathodnatius: tra psichedelia e stoner | Notizie | Streaming



Formazione nata in seno all’etichetta indipendente Go Down Records, coordinata da Matteo Pablo Scolaro e Max Ear, batterista della storica band OJM, gli Ananda Mida tornano sulla scena rock con nuovo album dal titolo Cathodnatius.

Pubblicato il 12 gennaio 2019, il nuovo disco della band italiana è in streaming integrale sul nostro blog. Tra psichedelia e stoner. Buon ascolto. (La redazione)

Clicca qui e ascolta il disco mentre navighi