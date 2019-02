Ascolta in anteprima La faccia degli dei, l’EP d’esordio di Manica | Notizie | Streaming



L’Emilia paranoica dei CCCP, l’ironia degli Skiantos e lo sguardo Lolliano sul presente si scolpiscono con autorevolezza nella corteccia celebrale barcollante di tanti giovani persi nelle immense periferie emiliano-romagnole, non ultimo quello di Andrea Manica.

La faccia degli dei è il primo EP autoprodotto di Manica: una manciata di canzoni non catalogabili, buone per un festival dell’Underground. Il disco è frutto dell’incontro artistico con Lorenzo Mazzilli (The Giant Undertow, The Johnny Clash Project) e vede inoltre la collaborazione in un brano di Fabio Testoni, alias Dandy Bestia, degli Skiantos.

Ecco come Andrea Manica descrive questa sua nuova avventura:



“Un progetto artistico si fa guardandosi soprattutto dentro e solo dopo si pensa al fuori, ma quando l’etica e l’estetica nel risultato coincidono è un successo a priori.La necessità , lo sfogo, il punk penso siano stati una componente fondamentale. Penso che le canzoni che ho nella pancia e nel cuore e che in parte sono in questo disco sono il tentativo di cantare con onestà quello che mi succede intorno e dentro, con l’ambizione di riuscire a cogliere un momento e creare un dialogo con chi ascolterà il mio lavoro. Non volevo conformarmi ad un genere e quindi ho tentato di mischiare le carte per raccontarmi divertendomi senza precludere la possibilità di sperimentare, sia per quanto riguarda i testi che la musica.”

A partire da oggi, in anteprima, La faccia degli Dei di Manca è in streaming integrale sul nostro blog. Buon ascolto. (La redazione)