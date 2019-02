More: il nuovo album dei romani Veeblefetzer | Notizie | Streaming



More è il nuovo album che arriva a tre anni di distanza da No Magic No Bullet, esordio che ha tenuto i Veeblefetzer impegnati in un lunghissimo ed estenuante tour senza fine.

Con il nuovo album Andrea Cota, Sandro Travarelli, Luca Corrado e Gabriele Petrella riprenderanno le loro scorribande portando ovunque il loro live “multigenere e globale“.

Pubblicato il 25 gennaio 2019 da Goodfellas, il nuovo album dei romani Veeblefetzer è in streaming integrale sul nostro blog. Un intreccio di reggae, hip hop e brass’n’roll dal sapore tropical gypsy. Buon ascolto. (La redazione)

Clicca qui e ascolta il disco mentre navighi