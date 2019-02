Il power pop dei Teenage Fanclub a Ferrara Sotto Le Stelle 2019 | Notizie | Concerti | Video



I Teenage Fanclub, vere e proprie leggende del power pop britannico, hanno appena intrapreso un tour mondiale con una nuova formazione e arriveranno in Italia in un’unica data, per suonare sul palco di Ferrara Sotto le Stelle martedì 11 giugno 2019 presso il cortile del Castello Estense.

“Ebbene, cosa vi aspettate dai prossimi concerti?”, scrivono il 19 gennaio scorso sulla homepage del loro sito. “Come sempre, vi aspetterete che facciamo quello che vogliamo, ma quello che desideriamo fare al momento è scavare profondamente nel nostro catalogo del passato e suonare canzoni che non suoniamo da anni, quindi aspettatevi di ascoltare cose inaspettate rispetto alle setlist degli ultimi anni. E abbiamo lavorato anche a delle nuove canzoni, quindi aspettatevi di ascoltare anche quelle.”

E infatti, non poteva esserci dichiarazione d’intenti più chiara: la band ha appena pubblicato il nuovo bellissimo singolo Everything is Falling Apart su Merge Records ed è partita dal Nord America per intraprendere un tour mondiale con una nuova formazione, dopo la separazione con il cantante-bassista e co-fondatore Gerard Love annunciata lo scorso agosto.

La nuova formazione, composta dai membri storici Norman Blake (chitarra e voce), Raymond McGinley (chitarra e voce) e Francis MacDonald (batteria e voce), si arricchisce della partecipazione di Euros Childs (piano e voce) e Dave McGowan (basso e voce).

Il nuovo singolo, uscito a distanza di 3 anni dall’ultimo album, Here, è accompagnato dal videoclip diretto da Donald Milne e girato a gennaio ai Cloud Hill Recordings di Amburgo.

È il tentativo di testimoniare il fatto che, anche nel momento in cui tutto sembra andare a pezzi, non bisogna stare con le mani in mano ad aspettare il collasso dell’intero universo, ma agire attivamente assecondando la voglia di ricominciare; esattamente come è successo ai Teenage Fanclub, la “migliore band rock, a parte gli Oasis” a detta di Liam Gallagher, una delle band preferite di Kurt Cobain, un punto di riferimento per la musica pop britannica a partire dagli anni ’90 in poi.

I Teenage Fanclub sono autori di brani che hanno lasciato il segno nella storia della musica, come Bandagonesque, Thirteen, Grand Prix, Songs from Northern Britain e molti altri.

Da trent’anni sono un punto di riferimento per numerose band, a loro volta di culto. Anche Nick Hornby nel suo libro 31 Canzoni, regala la prima posizione a un loro memorabile brano: Your Love Is the Place Where I Come From.

Ora intanto godiamoci il nuovo singolo e ideo di Everything is Falling Apart dei Teenage Fanclub . Buon ascolto. (La redazione)