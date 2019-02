In arrivo il primo album dei francesi Th/s /s Sh/t | Video | Notizie



Dopo aver pubblicato un primo EP pochi mesi fa, continua l’odissea musicale del trio di produttori Th/s /s Sh/t attraverso un nuovo singolo all’insegna di un techno-rock audace e singolare.

Con sede a Parigi, la band trae ispirazione dai movimenti artistici della controcultura, lontano dalle convenzioni di oggi, offrendo composizioni senza tempo ma estremamente efficienti.

Se si ascolta attentamente la band francese ci si accorge che i confini tra rock ed elettronica sono labili e confusi, ma anche così carichi di energia da rendere la loro musica uno stroboscopio vibrante di suoni, trance e improvvisazioni.

Il primo album dei francesi Th/s /s Sh/t uscirà prossimamente per l’etichetta Upton Park (NSDOS, Stuck in the Sound, Robin Foster…), nel frattempo è possibile ascoltare un breve estratto del loro atteso debutto sulla lunga distanza. (La redazione)