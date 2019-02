Virginiana Miller: in arrivo il nuovo album della band livornese | Notizie | Video



Nuovo album in arrivo per i Virginiana Miller. Sarà pubblicato il 29 marzo 2019 da Santeria Records con distribuzione Audioglobe.

Per ora altro non è dato sapere, tranne che una foto della band livornese e un breve trailer in cui viene accennato un motivo strumentale decisamente suggestivo. Non ci resta quindi che aspettare. (La redazione)