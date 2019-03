Alborosie: otto date in Italia per festeggiare 25 anni di carriera | Concerti | Notizie



Alborosie torna dal vivo a marzo per festeggiare i suoi primi 25 anni di carriera con un tour europeo che prenderà il via proprio dall’Italia, il luogo in cui tutto ha avuto inizio per lui.

Il 2018 è stato un anno di successi per Alborosie, coronato con l’uscita di Unbreakable, il disco interamente suonato dai Wailers, la storica band di Bob Marley capitanata da Aston “Family Man” Barrett. In questo capitolo discografico, Alborosie affronta temi contemporanei strizzando l’occhio alla modernità, ma mantenendosi fedele come sempre alle sonorità classiche del raggae.

Ambasciatore del reggae italiano, Alborosie è riuscito a conquistare pubblico e critica negli anni, annoverandosi anche come il primo artista bianco a vincere il Mobo Awards, il premio dedicato alla black music. Il leone del reggae torna live quest’anno per celebrare i suoi 25 anni di carriera e per farci rivivere i suoi maggiori successi e i nuovi brani, conditi da una nuova scenografia e da momenti suggestivi ed emozionanti. Di seguito tutte le date del tour in programma. (La redazione)