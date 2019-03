In the Shape of a Storm è il nuovo album di Damien Jurado. Ascolta il secondo singolo | Notizie | Video



Definito da alcuni il “padrino dell’esplosione folk di Seattle”, Damien Jurado è uno tra i più costanti songwriter statunitensi dell’ultimo decennio. Originario di Seattle, inizia la sua carriera solista nella metà degli anni Novanta, realizzando una demo che gli permette di attrarre l’attenzione della Sub Pop Records. Con questa etichetta realizza il suo primo disco, Water Ave S (1997). Il secondo lavoro è Rehearsals For Departure (1999). Nel 2000 pubblica Postcards and Audio Letters e Ghost Of David. I Break Chairs viene realizzato nel 2002 e sarà il suo ultimo lavoro per la Sub Pop, almeno per finora.

Nel 2003 l’artista approda a una delle etichette “di culto” della scena indipendente, la Secretly Canadian, con la quale pubblica ben sette album ritornando al folk.

Nel 2010 è la volta di Saint Bartlett, mentre a Febbraio 2012 viene realizzato Maraqopa, il secondo disco in collaborazione con il compianto Richard Swift. L’album segna un nuovo inizio: un suono pieno, ammiccante al folk-rock anni ‘70 e arrangiamenti ormai distanti anni luce dall’estetica lo-fi dei suoi esordi.

Nel 2013 collabora con Moby per l’album Innocents e nello stesso anno il suo singolo Everything Trying viene incluso nella colonna sonora del film premio Oscar “La grande bellezza” di Paolo Sorrentino. Il suo percorso artistico ha mostrato continui cambi di umore, momenti oscuri alternati ad intramezzi di pura grazia. La sua paletta sonora spazia dal rock classico all’elettronica.

Brothers and Sisters of the Eternal Son pubblicato nel 2014 è il secondo capitolo della sua trilogia, Visions of Us On The Land, del 2016, ne è il terzo e conclusivo capitolo. Quest’ultimo è un viaggio ulteriore nel subconscio, un viaggio simbolico che mette in luce le persone e le città che il personaggio principale del racconto e il suo compagno di viaggio, Silver Katherine, incontrano dopo essersi lasciati alle spalle la città in cui vivevano.

Damien Jurado ha pubblicato nel 2018 The Horizon Just Laughed, uscito per Secretly Canadian. Come i precedenti album di Jurado, anche la scrittura del nuovo album è iniziata con un sogno.

Ora nel 2019 Damien ha appena iniziato un viaggio con una nuova etichetta, la Loose Music, con la quale pubblicherà il 12 aprile prossimo un nuovo disco dal titolo In The Shape of a Storm. La distribuzione in Italia sarà curata da Goodfellas.

Dopo South, il cantautore americano svela il secondo singolo dal titolo Lincoln. Buon ascolto. (La redazione)