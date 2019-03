From Earth with Hurt: il singolo che anticipa il nuovo album degli Atom Made Earth | Video | Notizie | Musica



From Earth with Hurt è il nuovo singolo degli Atom Made Earth, che anticipa il secondo album della neo psychedelic rock band marchigiana in uscita a primavera.

Il brano √® accompagnato da un videoclip tanto semplice quanto efficace, mentre l’artwork del disco √® stato realizzato dall’artista italo-argentino Hern√†n Chavar, fedele collaboratore della band. (Orazio Martino)