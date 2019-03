My Soul Sensation Ã¨ il nuovo disco di Nicole Willis | Notizie | Streaming

My Soul Sensation è il nuovo disco di Nicole Willis | Notizie | Streaming



Nel corso della sua carriera lunga oltre 30 anni la cantautrice americana di base in Finlandia Nicole Willis ha duettato con Curtis Mayfield, è stata inclusa da President Obama nella sua playlist per le rielezioni su spotify e ha pubblicato musica con etichette come la Universal, Warner, Sony BMG, Warp Records, Ubiquity, Light In The Attic e molte altre ancora. Nota per la sua collaborazione con The Soul Investigators e Jimi Tenor, questa instancabile artista presenta ora il suo nuovo disco My Soul Sensation accompagnata dalla nuova backing band Banda Palomita.

My Soul Sensation è un progetto molto personale per Ms. Willis, che è stata coinvolta in tutti gli aspetti del disco; dal concept dell’album alla lineup della band, dalla scrittura di musica e testi, alla registrazione, l’editing e il mixaggio. Il risultato sono 6 brani lussureggiante che spaziano tra disco-soul, jazz-funk, boogie ed electro, dove bassi “slappati”, ipnotici sintetizzatori e la calda voce di Nicole Willis la fanno da padrone.

Dalle sonorità electro-funk del primo singolo I call your name, ai ritmi mid-tempo dal sapore reggae di Save It, l’afro-boogie della titletrack con Jimi Tenor ospite al sax, o il jazz-funk cosmico di Free, questo album vede la Willis in forma smagliante, chiaramente a suo agio con il controllo creativo che la sua attuale posizione le consente.

Uscito lo scorso 22 febbraio sull’etichetta Persephone Records, fondata dalla stessa Nicole, My Soul Sensation segna un nuovo capitolo nella carriera di Ms. Willis, sempre pronta ad affrontare nuove sfide in un industria storicamente dominata dagli uomini. (Jada Parolini)