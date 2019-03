Invisible Ã¨ il singolo che anticipa Part Time Millionaire, il nuovo album del musicista inglese Flevans | Video | News

Invisible è il singolo che anticipa Part Time Millionaire, il nuovo album del musicista inglese Flevans | Video | News



Noto per le sue produzioni per l’etichetta Tru Thoughts e per il suo uso ingegnoso dei sample, il produttore e poli-strumentista inglese Flevans presenta il suo più recente singolo, Invisible feat. Laura Vane, tratto dal suo album di prossima uscita Part Time Millionaire atteso il 15 marzo 2019 su Jalapeno Records.

Invisible racconta la vita da musicista, tesa tra le sfide quotidiane di giorno e le performance sotto i riflettori di notte. Il brano è in stile nu funk, ma con le inflessioni jazz e broken beat che da sempre caratterizzano le produzioni di Flevans, che per l’occasione sfodera vari strumenti, dimostrando ancora una volta che il suo talento non si limita al lavoro dietro al mixer e al computer. Al microfono troviamo la cantante Laura Vane, la cui voce è stata prestata in passato a lavori con MJ Cole, The Streets e Cee Lo Green per citarne alcuni.

Insieme, Flevans e Laura Vane risultano un connubio perfetto, con la morbida strumentale contrapposta alla spiccata personalità della voce della cantante. Già in rotazione, tra le altre, sulla BBC 2 e BBC 6, Invisible è solo un assaggio di quello che ci aspetta da questo artista dotato, che con il suo orecchie per le sonorità del groove sarà sicuramente una delle rivelazioni dell’anno nella scena funk & soul. (Jada Parolini)