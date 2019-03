A Taranto Patti Smith e la sua band | Notizie | Concerti | Medimex 2019



Dopo un ricco 2017, che ha visto Patti Smith tra le altre cose insignita della laurea ad honorem in lettere classiche e moderne dall’Ateneo di Parma, celebrata con la sua personale mostra fotografica “Higher Learning” (sempre a Parma) e un tour dal titolo “Grateful”, e un 2018 dedicato ad una serie di concerti-reading in location prestigiose, accompagnata dal fidato Tony Shanahan, Patti Smith torna per un unico evento con la sua band.

Domenica 9 giugno 2019, Patti Smith si esibirĂ a Taranto con la sua band composta da Lenny Kaye, Tony Shanahan e Seb Rochford.

L’evento, inserito all’interno del Medimex 2019, ripercorrerà la stagione dei grandi raduni rock, in occasione del 50esimo anniversario del leggendario festival di Woodstock, scomparsi in Italia per motivi di ordine pubblico e ripresi soltanto nel 1979, proprio con i memorabili concerti di Patti Smith a Bologna e Firenze, di cui si celebra il 40ennale.

Ricorrenze, incroci che diventano epica e mitologia con l’immensa cantautrice statunitense, in concerto domenica 9 giugno sul palco della Rotonda del Lungomare di Taranto. (La redazione)