Lo shoegaze degli italiani Rev Rev Rev di scena al SXSW di Austin, Texas. Ascolta il nuovo singolo | Notizie | Streaming | Concerti

Considerati tra le più autorevoli band emerse dal movimento shoegaze europeo nell’ultimo decennio, il quartetto italiano Rev Rev Rev si muove tra muri di fuzz riverberati e territori di annichilimento sonico.

Dato il loro gusto per sonorità scure, pesanti e cariche di feedback, era chiaramente solo questione di tempo prima che la band firmasse per l’etichetta londinese Fuzz Club.

Per celebrare il nuovo sodalizio, nonché l’imminente viaggio negli States per suonare al SXSW, i Rev Rev Rev hanno condiviso il nuovo singolo Clutching The Blade estratto dal loro terzo LP Kykeon, che uscirà nei prossimi mesi.

“Clutching The Blade - scrive la band - tra le nuove canzoni è quella che meglio esprime la virulenza sonica dei nostri live, sebbene mantenga come il resto dell’album un che di meccanico che contribuisce a rendere inquietante l’atmosfera. La canzone riguarda l’essere intrappolati nelle sabbie mobili di una situazione, e sulla terribile sensazione che più ti agiti per cercare di liberarti, più velocemente sprofondi”

Già dal loro debutto eponimo del 2013, e soprattutto nel 2016 con Des Fleurs Magiques Bourdonnaient, la band di Modena ha raccolto recensioni entusiastiche ed è stata costantemente lodata come una delle migliori band della nuova scena shoegaze mondiale, è stata in rotation su diversi programmi di BBC6 e ha portato il proprio devastante live show in giro per l’Europa, condividendo il palco con band come The Telescopes, Ringo Deathstarr e Gonjasufi.

