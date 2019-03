Noel Gallagher si aggiunge al cartellone delle star internazionali di Pistoia Blues Festival 2019 | Notizie | Concerti



Sarà Noel Gallagher il protagonista della serata dell’8 luglio 2019 alla 40esima edizione del Pistoia Blues Festival. Con la conferma di uno degli artisti inglesi più amati al mondo si definiscono headliner e date dell’edizione 2019. Con i Black Stone Cherry il 5 luglio (saranno date a breve ulteriori informazioni sul concerto), Thirty Seconds To Mars il 6 luglio, Robben Ford e Eric Gales il 7 luglio, Noel Gallagher’s High Flying Birds l’8 luglio e Ben Harper & The Innocent Criminals il 10 luglio le grandi star internazionali non mancheranno a Pistoia.

Dopo i grandissimi successi ottenuti con gli Oasis, Noel ha pubblicato tre album da solista conquistando critica e pubblico. L’ultimo suo lavoro, Who Built The Moon?, uscito nel 2017 su etichetta Sour Mash Records, ha debuttato alla posizione numero 1 in Gran Bretagna, segnando un record importante ovvero quello di essere il 10° album di Noel a raggiungere la prima posizione in classifica.

Noel Gallagher è uno degli artisti inglesi più amati, nonché uno degli autori più talentuosi da 25 anni grazie soprattutto ai numerosi brani di successo da Wonderwall a Don’t Look Back in Anger che non mancheranno nella scaletta del concerto. (La redazione)