Beware of the Dogs della cantautrice australiana Stella Donnelly | Notizie | Streaming

Beware of the Dogs della cantautrice australiana Stella Donnelly



Dopo l’EP del 2017 Thrush Metal, la giovanissima Stella Donnelly (originaria di Perth, Australia) pubblica su Secretly Canadian il primo album ufficiale dal titolo Beware of the Dogs.

Un esordio sulla lunga distanza esemplare, con canzoni perfette per voce e chitarra che funzionerebbero anche senza una band ad accompagnarla degnamente.

Stella Donnelly ha il dono del songwriting e rappresenta l’urgenza della sua generazione e di una scena che sente troppo strette le briglie di definizioni tipo indie rock o pop.

Il disco della musicista australiana di origini gallesi vede la partecipazione di Jennifer Aslett al basso, Talya Valenti alla batteria e George Foster alla chitarra.

Prodotto da Dean Tuza, Beware of the Dogs è in streaming sul nostro blog. Buon ascolto. (La redazione)

Clicca qui e ascolta il disco mentre navighi