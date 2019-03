Peter Doherty: il nuovo album del cattivo ragazzo del rock. Ascolta il primo singolo | News | Video



Peter Doherty, ovvero il più noto bad boy della scena rock anglosassone degli ultimi anni, ha appena compiuto 40 anni e il nuovo omonimo album, Peter Doherty & The Puta Madres, in uscita il 26 aprile 2019 su Strap Original, sembra essere il disco della piena maturità artistica, capace di migliorare le già ottime prove da solista e con i Libertines e Babyshambles.

Il nuovo disco è stato registrato da Peter Doherty e la sua nuova band in quattro giorni in un piccolo villaggio in Normandia e mixato agli Urchin Studio di Londra. Il disco è stato prodotto da Jai Stanley con l’aiuto di Dan Cox (Thurston Moore e Florence + The Machine).

Peter Doherty & the Puta Madres suoneranno dal vivo in Italia il 23 luglio 2019 a Cesena, alla Rocca Malatestiana per la rassegna Acieloaperto.

Who’s Been Having You Over è il primo singolo che anticipa il nuovo album. (La redazione)