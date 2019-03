The Gumption è il nuovo album di Tanika Charles, stella del soul canadese | Notizie | Streaming



La stella del soul canadese Tanika Charles torna con The Gumption, il nuovo album in uscita in tutto il mondo il 10 maggio 2019 per Record Kicks.

Si intitola The Gumption ed è il secondo album della regina del soul canadese, che uscirà in tutto il mondo per l’etichetta milanese Record Kicks il prossimo 10 maggio. Ad accompagnare l’annuncio è disponibile da oggi un teaser animato, creato dall’artista tedesca Aline Helmcke, sulle note di Cadillac Moon, uno dei brani contenuti nel nuovo album.

Prodotto da alcuni dei pesi massimi della scena Canadese come Chin Injeti (DJ Khalil, Eminem, Drake, Aloe Blacc), DJ Kemo (The Rascalz, Kardinal Offishall) e Daniel Lee (Hooded Fang, Phedre), con The Gumption Tanika Charles riparte dove l’avevamo lasciata, ovvero Soul Run, il suo album di debutto con il quale si è aggiudicata il prestigioso Polaris Music Prize e ha ricevuto una nomination ai Juno Awards (i Grammy Canadesi), come disco R&B/Soul dell’anno sfidando The Weeknd.

Nata a Edmonton, ma con radici a Trinidad e Tobago, cresciuta ascoltando Patti Labelle, Stevie Wonder e D’Angelo, in pochi anni Tanika Charles si è rivelata una delle stelle più brillanti della nuova scena soul canadese.

La rivista inglese Uncut l’ha definita “la cosa più cool uscita negli ultimi anni da Toronto dopo Drake” e la testata americana Afropunk ha parlato di una “ventata di aria fresca nella scena soul”.