1M Next: il contest del concerto del primo maggio. Ecco i nomi dei 130 preselezionati | Notizie



1M Next è il Contest del Concerto del Primo Maggio di Roma, il più grande concerto gratuito d’Europa promosso da CGIL, CISL, UIL e organizzato da iCompany.

Di seguito i 130 nomi pre-selezionati che dal 22 marzo al 2 aprile 2019 potranno essere votati dal pubblico sul portale www.1mnext.it e dalla Giuria di Qualità, composta da Massimo Bonelli (ceo iCompany e organizzatore Concerto Primo Maggio), Massimo Cotto (autore, scrittore, giornalista, speaker per Virgin Radio), Davide Poliani (giornalista per Rockol), Luca D’Ambrosio (blogger responsabile di Musicletter.it e membro della giuria delle Targhe Tenco), Silvia Boschero (speaker per Rai Radio2), Enrico Schleifer (responsabile musicale RadUni).

7MARZO - 4LEMENTI - ALEX RICCI - ANTONIO LANGONE - ARCANO16 - ARTURO - ATLANTE - BAIA90 - BIBA - BLUGRANA - BLUMOSSO - BOMBAY - BONTEMPI - BRAM STALKER - BYTECORE - CAMELIA, MICHI PI & TAKEN HURT - CARENA - CHUCK & MORGAN - CIGNO - CINZIA GARGANO - COLLA - DANIELE BARSANTI - DANTE - DARIO DEE - DARIO ZUMKELLER - DAUDIA - DAVIDE TURCI - DEBO’ - DEMON - DIECICENTO35 - DIMEGLIO - DINASTIA E GLI ULTIMI - DIORHÀ - DISCO ZODIAC - DOMINO - EFFENBERG - ENGAGE - FABIEN PH - FABRICA - FAIA - FANOYA - FASER - FEDERICO BARONI - FEDERICO PROIETTI - FLIC FLOC - FOLCAST - FRANCESCO CAMIN - FRANCESCO LETTIERI - FREUDBOX - GALUP - GHEPO - GIONATA - GIORGIO BALDARI - GIULIANO CRUPI - GIULIO WILSON - GIUSEPPE PAGLIARULO - GLI ANIMALI NOTTURNI - GRANDINE - HUMAN TRAFFIC - I PIXEL - I TRISTI - I VOLUME - IL GIGANTE - IO, VIRGINIA E IL LUPO - JOE BATTA & I JEKO - KASNO KENZA - KEKKO KEYES - KEY ELLE - LA COLPA - LA STAZIONE DELLE FREQUENZE - LASCATOLANERA - LASONDA - LATTE - LE CITTÀ DI K - LE COSE IMPORTANTI - LE FORMICHE - LE LUCI DEL NORD - LE STANZE DI FEDERICO - LEONARDO ANGELUCCI - LEONARDO MALAGUTI - LUCA MARINO - MALA - MANNAGGIA - MARCO SANTILLI - MARGHERITA ZANIN - MARTÌRI - MATTEO COSTANZO - MAURO TUMMOLO - MILDRED - NULARSE - OMBRE CINESI - OSVALDO - PANTA - PAOLO RUGGIERO - PORFIRIO RUBIROSA - PROGETTO PANICO - PUSCIBAUA - RADIOLONDRA - RAI - RAKNO - RAPHAEL - RED SKY - REDH - RESPIRO - ROSMY - SABRINA - SAMMARTINO - SCLAICE - SIMONE FRULIO - SKELTERS - SON PASCAL - SPUMANTE - STANLEY RUBIK - STEV-N - STONA - SUE - TANANAI - TE QUIERO EURIDICE - THE IRONSIDES - TIMON - TIZIANO TONIUTTI - TOLEDO - TRAPATTONITO - TURCO - UNITÀ DI PRODUZIONE - VERAMADRE - VILLAZUK - VIN MARTIN - YONIRO - ZERELLA

I tre finalisti emergenti si esibiranno in diretta TV durante il Concertone 2019. (La redazione)