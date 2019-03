I Virginiana Miller con un nuovo disco completamente in inglese. Ascolta il singolo | Notizie | Streaming



Nuovo album per i livornesi Virginiana Miller, gruppo rock italiano originario formatosi nel 1990. La band, dopo ben sei anni di assenza dalla scena musicale, torna The Unreal McCoy, lavoro completamente in inglese.

The Unreal McCoy, in uscita il 29 marzo 2019 da Santeria, disegna in nove tracce un ritratto immaginario dell’America pensata da oltreoceano, né più né meno della Malesia immaginata da Salgari senza muoversi da Torino, e non è quindi detto che alla fine questa fake America, sognata dal luogo più remoto della provincia di un impero ormai in dissoluzione, non possa dirci qualcosa di vero sull’originale.

“Quando iniziammo a comporre le prime canzoni, cantare in italiano per una band era ancora una scommessa. Ma non ci lasciammo spaventare e forse un po’ contribuimmo, con altri, a creare la scena di quello che oggi chiamate ‘indie’. Ora, in questo 2019, abbiamo due notizie da darvi. Prima quella cattiva: in italiano non abbiamo più voglia di dirvi niente. Quella buona però è che siamo lieti di accogliervi nel nostro nuovo mondo immaginario. Nell’immaginario del nostro mondo nuovo”. (Virginiana Miller)

L’album è stato prodotto nuovamente da Ale Bavo, missato da Ivan A. Rossi e masterizzato da Justin Perkins al Mystery Room Mastering Studio a Milwaukee in Wisconsin. Lovesong è il primo singolo estratto dal nuovo disco. (La redazione)