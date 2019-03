Oltre 300 vinili in arrivo per la 12esima edizione del Record Store Day



Sono più di trecento le pubblicazioni annunciate dall’industria discografica italiana per il 13 aprile, in occasione della dodicesima edizione del Record Store Day, l’iniziativa nata negli Stati Uniti a supporto dei negozi indipendenti e celebrata con anteprime, ristampe ed edizioni speciali.

Di Bohemian Rhapsody dei Queen sarà disponibile il singolo e la colonna sonora del film in versione picture disc. Due titoli anche per Prince, His Majesty’s Pop Life/The Purple Mix Club, un disco promozionale creato per il mercato giapponese e The Versace Experience, una cassetta con rarità del periodo Madhouse e New Power Generation.

Blood On The Tracks - Original New York Test Pressing di Bob Dylan contiene le prime versioni dell’album prodotto da Phil Ramone, disponibili fino a oggi solo su bootleg, The Europa EP degli U2 rimanda al tour Experience + Innocence grazie a un mash up di Love Is All We Have Left e Zooropa con il discorso finale di Chaplin da Il Grande Dittatore.

Tripletta per Bowie con il picture disc di Pin Ups, la raccolta The World of David Bowie, dove hanno debuttato Let Me Sleep Beside You, Karma Man e In The Heat Of The Morning, e il singolo Revolutionary Song, risalente al periodo del film Just a Gigolo, protagonista insieme a Marlene Dietrich che interpreta la title track sulla b-side.

Tra le anticipazioni di nuovi album, il singolo Stay Around è tratto dal postumo di J.J. Cale previsto per fine aprile, i Tindersticks in Willow lasciano cantare l’attore Robert Pattinson, Lunar Halo 22 e Variation on Darkness dei Sigur Rós sono due suite prodotte per la compagnia di ballo del coreografo Chen Tsung-lung. Tornano i Lemonheads con Can’t Forget / Wild Child, rispettivamente dei Yo La Tengo e Lou Reed, dal nuovo album della band di Evan Dando dedicato alle cover. Tra gli album di remix sono rilevanti The Blanck Mass Sessions degli Editors e Wait & Return di Noel Gallagher’s High Flying Birds.

Numerosi i dischi disponibili per la prima volta in vinile: Purse di Elvis Costello & The Imposters, prodotto insieme a McCartney, Dylan, Burt Bacharach e Johnny Cash, i classici Live At Carniegie Hall di Billy Joel e The Guitar World According To Frank Zappa di Frank Zappa. Tornano anche i Bad Religion con My Sanity e la band rivelazione del 2018 Greta Van Fleet con From The Fires.

Due le pubblicazioni per Mark Ronson: Nothing Breaks Like A Heart feat. Miley Cyrus, finalmente disponibile nella versione originale e con i remix di Dimitri From Paris e Boston Bun, e l’EP omonimo del progetto Silk City, nato insieme a Diplo e che ha già fatto conquistare al duo un Grammy con Elektricity, brano interpretato da Dua Lipa.

Inedite le tracce di Warmer di Jeff Tweedy come il Live At The Borderline 1991 dei Bingo Hand Job, il supergruppo composto da R.E.M., Billy Bragg, Robyn Hitchcock e Peter Holsapple.

E ancora Woody Guthrie, Anderson .Paak feat. Busta Rhymes, i Rush, i Live at BBC di Ronnie Lane e Dexys Midnight Runners e lo swamp rock di Tony Joe White con il Live from Austin, TX (Austin City Limits), impossibile citarli tutti.

Tanti anche gli anniversari, dai cinquantanni di Woodstock, con i concerti integrali di Janis Joplin e Sly & Family Stone, coetanei di Trout Mask Replica di Captain Beefheart and His Magic Band e del primo album degli Yes, ai quaranta di Message in a Bottle dei Police e Live From Moscow di Elton John. Venticinque le primavere per Grace di Jeff Buckley, da festeggiare con l’arrivo di In Transition, un lavoro che contiene le prime versioni di quell’album capolavoro e interpretazioni uniche di altri brani.

Tra gli italiani, in Rock di Vasco Rossi ci sono alcune delle sue canzoni più famose con arrangiamenti diversi, Il Concerto 1979 - Omaggio a Demetrio Stratos celebra i quarantanni dello storico concerto tenuto all’Arena Civica di Milano, Dalì In Venice di Giulio Confalonieri e il Complesso Strumentale Italiano racconta la storia di un live registrato nel 1961 al Teatro La Fenice con una performance ‘in scena’ dell’iconico genio del surrealismo, che ha disegnato la copertina dell’album.

Al loro debutto per la milanese Schema Records invece gli Smuggler Brothers, una band siciliana prodotta da Massimo Martellotta (Calibro 35) che coniuga suggestioni funk al periodo morriconiano più psichedelico. Proprio dal citato Premio Oscar Ennio Morricone arriva la colonna sonora de La Stagione dei Sensi, un film del 1969 con la sceneggiatura di un giovane Dario Argento. E poi Sai Com’è! di Gaber, Benvenuti Tra i Rifiuti di Faust’O, i Delirium di Jesahel, i Pooh.

Monumentale il boxset The Hi Records Singles Collection di Al Green, formato da ventisei singoli e un libro, quindici i singoli contenuti in Everything Changed dei Charlatans, imperdibili il quadruplo di Todd Rundgren e il quintuplo di Aretha Franklin.

Tra le pubblicazioni jazz, Charlie Parker with Strings: The Alternate Takes arriva dalle session del più venduto album di Bird, The Spiritual è il disco degli Art Ensemble Of Chicago nel loro periodo più creativo, The Great Paris Concert è una lezione ancora attuale del free di Cecil Taylor, Cold Trumpet di Chet Baker è tratto dall’omonimo film del regista Enzo Nasso e risale al periodo italiano del trombettista.

Olafur Arnalds ritorna nei negozi di dischi con re:member + String Quartets, un formato speciale che prevede cinque diverse copertine dell’album più tre singoli, mentre tra le colonne sonore saltano agli occhi quelle delle serie Tv Black Mirror, Breaking Bad e la più recente di Star Trek, disponibile per la prima volta in vinile. (La redazione)