Absolute Zero è il nuovo del pianista americano Bruce Hornsby. Ascolta il primo singolo Voyager One con gli yMusic | Notizie | Video



Bruce Hornsby torna con Absolute Zero, nuovo album disponibile dal 12 aprile 2019 per Zappo Productions e Thirty Tigers con distribuzione Goodfellas. Al nuovo lavoro del celebre pianista e musicista americano hanno preso parte Justin “Bon Iver” Vernon, yMusic, Blake Mills, The Staves, Jack Dejohnette, Sean Carey, Brad Cook e Tony Berg.

Bruce Hornsby è uno dei più noti e influenti pianisti e cantautori americani degli ultimi 40 anni e il suo nuovo album è uno dei lavori più attesi del 2019. La sua The way it is, pubblicata nel 1986, è un classico senza tempo suonato ancora oggi dalle radio di tutto il mondo.

Ascolta il primo singolo Voyager One registrato con gli yMusic, estratto da Absolute Zero. (La redazione)