Il cielo era un corpo coperto: il nuovo album di Effenberg | Notizie



Dopo l’esordio nel 2017 con l’album Elefanti per cena, i concerti in giro per la penisola, tra cui si ricorda per singolarità il concerto nel carcere di San Giorgio, la sincronizzazione di due brani nel film “Ricordi?” di Valerio Mieli e la realizzazione del brano Economia circolare per Legambiente con la Gaudats Junk Bands, il cantautore toscano Effenberg torna con un nuovo lavoro intitolato Il cielo era un corpo coperto.

Un disco completo e ambizioso, composto da dieci tracce dove Effenberg non ha paura di raccontarsi, di manifestare le sue fragilità e la sua visione del mondo. Il cielo era un corpo coperto è un viaggio all’interno dell’animo umano.

Il nuovo album sarà pubblicato il 5 aprile 2019 da A Buzz Supreme e Curaro Dischi con distribuzione Audioglobe. (La redazione)