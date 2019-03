Imperfezioni di MegÃ le, un esordio che si fa fatica a definire tale | Streaming | News

Imperfezioni di Megàle, un esordio che si fa fatica a definire tale | Streaming | News



Dopo una lunga gavetta fatta di live su e giù per la penisola, il duo Megàle (Stefania Megale e Francesco Paolino) si appresta a pubblicare il primo disco sulla lunga distanza dal titolo Imperfezioni per la collana Play di Area51 Records.

Un esordio che si fa fatica a definire tale, sia per la maturità compositiva e di scrittura che per il coraggio di un progetto che se ne frega delle mode e delle tendenze del momento per regalarci un mondo onirico e suggestivo in cui è facile perdersi, in un continuo contrasto tra leggerezza e gravità.

Imperfezioni è un percorso simbolico che un individuo compie nel confrontarsi con l’ignoto, con sé stesso e con il mondo. Un disco che è un invito a pretendere il massimo dalla propria esistenza e in cui si indagano le periferie dell’animo umano, in altre dimensioni e stati di coscienza.

Il sound, affidato alla coproduzione artistica di Angelo Epifani, è un continuo mescolare aggeggi elettronici a strumenti acustici. Le dinamiche sono portate agli estremi grazie ad un’ampia tavolozza di suoni e combinazioni timbriche dalle quali attingere. Un percorso sonoro variegato e sinuoso che ha potuto contare anche sull’apporto di una serie di musicisti d’eccezione come, fra gli altri, Rocco Marchi (Mariposa, Hobocombo), Francesca Baccolini (Hobocombo), Enzo Cimino (Mariposa, Saluti da Saturno) e Simone Cavina (Junkfood, Iosonouncane).

Pubblicato l’8 marzo 2019, Imperfezioni è in streaming integrale sul nostro blog. Buon ascolto. (La redazione)