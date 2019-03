Nevica con Tengo: secondo capitolo della trilogia dell’anima | Streaming | News



Torna sulle scene il musicista e produttore Gianluca Lo Presti per dar vita a un nuovo percorso musicale sotto il moniker di Nevica in cui fondere le anime dei suoi precedenti progetti Nevica su Quattropuntozero e Nevica Noise.

Fondatore del Loto Studio di Ravenna e della label Discodada Records; al lavoro come produttore con Simona Gretchen, Delenda Noia, Tiyng Tiffany, Ronin e Caron Dimonio; cantautore e musicista a 360 gradi, Lo Presti con Tengo ci regala il secondo capitolo della cosiddetta “Trilogia dell’anima”, iniziata con l’album Sputnik del 2016.

Si tratta di un lavoro composto da canzoni vere e proprie che prendono spunto dalle tematiche del famosissimo romanzo “1Q84” dello scrittore giapponese Haruki Murakami per poi intrecciarsi con riferimenti fortemente autobiografici dell’autore stesso dal tono introspettivo.

Tengo è il nome del protagonista maschile del romanzo, un giovane intellettuale sulla trentina ancora in cerca della sua realizzazione personale attraverso l’amore sia per la scrittura che per una giovane donna misteriosa che non vede piĂą dall’etĂ delle elementari, Aomame. Prendendo spunto dalla sua figura, l’album è il resoconto di un tortuoso e difficile viaggio dentro sĂ© stessi condotto attraverso la musica che ne scaturisce mentre lo si racconta.

Tuttavia il concept dell’intero lavoro è più complesso e articolato: se Murakami è stato infatti lo stimolo per iniziare l’avventura interiore, lo psicologo e musicoterapeuta Mauro Scardovelli ha rappresentato il vero spirito guida grazie al quale Nevica ha avuto la chiave di lettura del mondo nel quale si è identificato fortemente in questi ultimi 3 anni.

Nelle nuove canzoni non mancano infatti i riferimenti al pensiero del filosofo genovese grande studioso di quel dualismo Anima/Ego che influenza in maniera conflittuale tutta la civiltà occidentale. Ed è dalla volontà di riconoscere e affrontare questi conflitti (i cosiddetti demoni) che parte questo viaggio purificatore alla scoperta della propria anima, cioè della nostra vera natura che a oggi risulta alienata a causa degli attuali schemi di profitto e del falso benessere esteriore che fanno parte della nostra società : soltanto così si può pretendere di capire la missione che ha ognuno di noi nel mondo e poterla compiere fino in fondo per contribuire a una evoluzione positiva dell’umanità .

Pubblicato il 22 febbraio 2019 da Area51 Records, Tengo di Nevica è in streaming integrale sul nostro blog. Buon ascolto. (La redazione)