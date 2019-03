L’appello di Wikipedia circa il voto del Parlamento europeo sulla nuova direttiva del diritto d’autore | Notizie

Pubblichiamo l’appello della piattaforma enciclopedica Wikipedia circa il voto del Parlamento europeo di domani 26 marzo 2019 sulla nuova direttiva del diritto d’autore.

“Il 26 marzo il Parlamento europeo voterĂ su una nuova direttiva sul diritto d’autore. La direttiva darĂ agli editori il potere di limitare la diffusione di notizie e titoli in ogni sito altrui (articolo 11). CostringerĂ inoltre quasi tutti i siti ad analizzare preventivamente ogni contributo dei propri utenti per bloccarli automaticamente se non autorizzati dalle industrie del copyright (articolo 13).

Entrambi questi articoli rischiano di colpire in modo rilevante la libertĂ di espressione, la partecipazione e la creativitĂ online. Nonostante Wikipedia possa non essere direttamente toccata da queste norme, il nostro progetto è parte dell’ecosistema di internet. Gli articoli 11 e 13 indebolirebbero il web, e indebolirebbero Wikipedia.

Il voto è imminente.

Per favore, dedica due minuti del tuo tempo a contattare i tuoi rappresentanti nel Parlamento europeo e dir loro che non puoi appoggiare una direttiva che contenga l’articolo 11 o l’articolo 13.” (Wikiquote, comunitĂ italiana)