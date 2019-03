Miss En Abyme, il secondo album dell’artista canadese Joni Void | Notizie | Video



Miss En Abyme, il secondo album dell’artista di avanguardia elettronica Joni Void, uscirà il 29 marzo per Constellation con distribuzione Goodfellas.

Jean Cousin, noto come Joni Void, è uno dei nomi di punta della nuova scena elettronica canadese, sicuramente tra gli sperimentatori più originali in circolazione. Le sue composizioni si nutrono di partiture minimali, ambient e di tanti campionamenti, senza tralasciare i featuring vocali registrati ad hoc per il nuovo album.

Joni Void è un artista completo, perfetto per chi apprezza il lavoro di Matmos, Holly Herdon, The Books, Lucrecia Dalt, Lotic, Boards Of Canada e Kaitlyn Aurelia Smith.

Ascolta il singolo Abusers estratto da Miss En Abyme. (La redazione)