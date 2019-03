Happy Now è il nuovo album dei Gang of Four. Ascolta il primo singolo | Notizie | Video



Happy Now è il titolo del nuovo album dei Gang of Four in uscita il 19 aprile 2019 sulla loro omonima etichetta e con distribuzione italiana affidata ad Audioglobe.

Paper Thin è il primo singolo e video che anticipa Happy Now. Buon ascolto. (La redazione)