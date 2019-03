Oh My God Ã¨ il nuovo album di Kevin Morby | Notizie | Video

Oh My God è il nuovo album di Kevin Morby | Notizie | Video



Con i suoi acclamati lavori solisti (a oggi quattro per l’ex Woods: Harlem River del 2013, Still Life del 2014, Singing Saw del 2016 e City Music del 2017) e le varie collaborazioni che lo hanno visto protagonista nel corso degli ultimi anni (tra cui il bellissimo live registrato presso i gli studi della Third Man records di Jack White e lo splendido split EP realizzato con la rivelazione Katie Crutchfield e i suoi Waxatchee), Kevin Morby è ormai considerato uno degli artisti più interessanti della scena indipendente americana, un autore e un musicista di razza da cui tutti si aspettano il salto di qualità definitivo.

Ogni lavoro di Kevin possied una sua anima ben definita e ora è in arrivo il suo quinto album da solista, il doppio vinile Oh My God, disponibile dal 26 aprile 2019 per Dead Oceans con distribuzione italiana affidata a Goodfellas.

Oh My God non è proprio un album religioso, non nel senso più stretto del termine, ma più spirituale, legato a un determinato linguaggio. È il primo vero e proprio concept album firmato dal giovane autore texano, dedicato a un tema immortale, quello dell’anima.

Se Singing Saw è stato il disco losangelino di Kevin Morby e City Music quello newyorkese, allora il nuovo Oh My God è quello astratto, da cui ci andiamo ad ascoltare No Halo. (La redazione)