L’omaggio di Gary Lucas e The Niro al mai dimenticato Jeff Buckley | Notizie

Il chitarrista Gary Lucas, noto per aver scritto e arrangiato Mojo Pin e Grace, entrambi i brani sono contenuti nel capolavoro del 1994 di Jeff Buckley (1966-1997), ha annunciato attraverso la sua pagina FB l’imminente uscita dell’album The complete Jeff Buckley & Gary Lucas songbook, le cui canzoni sono cantate e interpretate da Davide Combusti (in arte The Niro).

Il nuovo disco contiene 12 brani: 2 nuove versioni dei classici Grace e Mojo Pin e altre 10 tracce scritte in passato da Jeff Buckley e Gary Lucas, tra queste 5 sono inedite.

The complete Jeff Buckley & Gary Lucas songbook vede la produzione artistica di Francesco Arpino e quella esecutiva di Pierre Ruiz con la sua etichetta Esordisco.

Hanno partecipato alla registrazione dell’album Phil Spalding (basso), Puccio Pannetieri (batteria) e Mattia Boschi (violoncello), per un disco nuovo e fresco che - oltre a raccogliere tutte le canzoni scritte da Buckley e Lucas - festeggia 25 anni di Grace, grazie anche al talento di The Niro. (La redazione)