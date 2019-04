Mick Jagger sarÃ  sottoposto a un intervento chirurgico al cuore | Notizie

Mick Jagger sarà sottoposto a un intervento chirurgico al cuore | Notizie



Secondo quanto appreso dai vari magazine e dalla stessa pagina FB dei Rolling Stones, il cantante della formazione britannica Mick Jagger sarà sottoposto a un intervento chirurgico, probabilmente venerdì 5 aprile, per sostituire una valvola cardiaca. Per questo motivo la band inglese ha annullato le date nordamericane del No Filter Tour in programma dal 20 aprile al 29 luglio prossimo.

I Rolling Stones promettono di tornare a esibirsi dal vivo appena possibile, o meglio, subito dopo la guarigione del loro frontman Mick Jagger. Nel frattempo, un grosso in bocca al lupo da parte di tutti noi. (La redazione)