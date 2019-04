The Hurting Kind Ã¨ il terzo album da solista di John Paul White | Notizie | Video

The Hurting Kind è il terzo album da solista di John Paul White | Notizie | Video



The Hurting Kind è il nuovo album di John Paul White, ex leader del duo di folk e americana The Civil Wars e 4 volte vincitore del premio Grammy.

Anticipato dai singoli The Long Way Home, I Wish I Could Write You a Song e The Good Old Days, The Hurting Kind sarà pubblicato il 12 aprile 2019 per Single Lock Records, label dello stesso John Paul White e Ben Tanner degli Alabama Shakes,

Il terzo album da solista di John Paul White trasporta lo stile del cantautore americano alle radici del blues e del folk, verso le orchestrazioni tipiche della Nashville dei primi anni ’60. (La redazione)