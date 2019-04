Front Porch Ã¨ il quinto album da solista della cantautrice americana Joy Williams | Notizie

Front Porch è il quinto album da solista della cantautrice americana Joy Williams | Notizie



Joy Williams torna con Front Porch, quinto album da solista dell’ex cantante del duo folk The Civil Wars.

Front Porch uscirà il 3 maggio 2019 per Sensibility Records/Thirty Tigers, anticipato dal video della taccia che dà il titolo all’album e dai brani When Does a heart Move On e Canary.

Joy Williams ha vinto ben 4 Grammy Award con John Paul White per il progetto The Civil Wars ed è una delle voci più note presso il grande pubblico della moderna scena folk e dell’americana.

Front Porch è un album acustico perfetto, sorretto dall’incredibile voce della Williams e composto secondo i dettami della tradizione folk di Nashville e sonorità contemporanee alt. country.

Il disco, distribuito in Italia da Goodfellas, è stato registrato dal produttore Kenneth Pattengale dei Milk Carton Kids e da Matt Ross. Di seguito è disponibile When Does A Heart Move On. Buon ascolto. (La redazione)