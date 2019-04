The Staches con il nuovo album dal titolo This Lake is Pointless | Streaming



The Staches è una formazione di Ginevra, Svizzera, ma attualmente di stanza in Germania, precisamente a Lipsia. This is Pointless è il loro nuovo album pubblicato lo scorso primo marzo su etichetta Les Disques Bongo Joe / Six Tonnes de Chair.

Il nuovo disco è in streaming integrale sul nostro blog a partire da oggi. Buon ascolto. (La redazione)