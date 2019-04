Torna Ossigeno, il programma cult condotto da Manuel Agnelli | Notizie | TV



Torna Ossigeno, il programma cult condotto da Manuel Agnelli. La prima puntata della seconda stagione in onda ogni giovedì su RAI 3 domani 4 aprile fino al 9 maggio 2019, dalle ore 23.10.

Come per la prima edizione - diventata subito un cult - le puntate sono un continuo dialogo tra parole e musica: un costante confronto tra Manuel Agnelli e i suoi ospiti, liberi di raccontare le loro esperienze, le loro canzoni, i loro libri e, piĂą in generale, le loro opere. Ogni personaggio, attraverso la propria sensibilitĂ ed esperienza, ci racconta inoltre della responsabilitĂ di essere artisti e cittadini nella societĂ oggi. Il talk e la musica, rigorosamente dal vivo, dialogano intrecciandosi analizzando i diversi punti di vista emotivi.

Se nella scorsa edizione il fil rouge è stato il tema dell’identità , il riconoscere se stessi e farsi riconoscere come individui anche attraverso il racconto di quelle città che occupano un posto centrale nella geografia culturale e musicale italiana, quest’anno il focus è incentrato sulla spaccatura generazionale, quella transizione che obbliga l’uomo e l’artista in particolare a confrontarsi con le nuove generazioni, nuovi modi di fare e pensare, nuove idee e nuovi concetti. Riflessioni su storia, contemporaneità e futuro attraverso le parole di nuovi talenti e leggende viventi.

Rockstar internazionali, grandi firme della musica italiana, scrittori, attori, performer, artisti, personaggi di culto ma soprattutto persone, adulti e giovanissimi che fanno parte della nostra società e la alimentano: Ossigeno è un viaggio attraverso le storie personali che diventano -o diventeranno- quelle di un’intera generazione. Un’occasione per riflettere su come, guardando il passato, si possa comprendere il futuro.

Tra gli ospiti della prima di 6 puntate, in onda il 4 aprile, Manuel Agnelli porta con sé sul palco del Lanificio di Roma Piero Pelù con cui suona una versione al fulmicotone di Male di Miele mentre un commosso Ivano Fossati, assiste alla cover di Lindberg -che vede anche la partecipazione di Fabrizio Bosso alla tromba- e un frizzante Max Gazzè ci porta a lezione di basso. Infine, Anna Calvi, una delle artiste internazionali più originali ed interessanti nel panorama contemporaneo, ci regala una versione inedita di As a Man.

Gli ospiti di questa seconda edizione saranno: Salmo, Subsonica + Wille Peyote, Stefano Mancuso, Zerocalcare, Chiara Gamberale, Baustelle, Marco D’Amore, Edoardo Leo, Stefano Boeri, Anna Calvi, Martina Attili, Luna Melis e Chadia Rodriguez, Sherol, Savages, Daniele Silvestri e Rancore, Piero PelĂą, Max Gazzè, Ivano Fossati, Fabrizio Bosso, Young Signorino, Big Fish, Mimmo Paladino, Jade Bird, Lo Stato Sociale, Quartetto Prometeo, Xabier Iriondo, Afterhours. A domani, allora. (La redazione)

Scopri come funziona la musica per Manuel Agnelli. La risposta la trovi QUI, sul libro “La musica, per me” (Arcana Edizioni, 2018) di Luca D’Ambrosio.