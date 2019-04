Concerto del Primo Maggio: ecco i finalisti di 1M Next 2019. I 3 artisti vincitori si esibiranno in diretta TV | Notizie



Si sono concluse le votazioni per il Contest 1M Next 2019 che porterĂ a esibirsi in diretta TV 3 artisti sul palco del Concerto del Primo Maggio. Tra i 130 selezionati l’hanno spuntata Dario Zumkeller, Disco Zodiac, Engage, Federico Baroni, Giulio Wilson, I Tristi, Key Elle, Le cose importanti, Margherita Zanin, Matteo Costanzo, Raphael, Redh, Stona e Tananai.

ll quindicesimo artista finalista arriverĂ invece attraverso il contest di Kleisma, partner di 1M NEXT, e sarĂ annunciato nei prossimi giorni.

Le finali si svolgeranno il 15 aprile a Roma, a porte chiuse, presso il Teatro Eduardo De Filippo, all’interno dell’Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini, e verranno trasmesse in live streaming sui canali social di iCompany e Rai.

Sono stati oltre mille gli iscritti di quest’anno, che sono stati ascoltati e valutati dalla Direzione Artistica del Concerto del Primo Maggio, al fine di selezionare i 130 votati dal pubblico sul portale www.1mnext.it e dalla Giuria di Qualità composta da Massimo Bonelli (ceo iCompany e organizzatore Concerto Primo Maggio), Massimo Cotto (autore, scrittore, giornalista, speaker per Virgin Radio), Davide Poliani (giornalista per Rockol), Luca D’Ambrosio (blogger e membro della giuria delle Targhe Tenco), Silvia Boschero (speaker per Rai Radio2), Enrico Schleifer (responsabile musicale RadUni). (La redazione)