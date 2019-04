Light Years Ã¨ il singolo dei National, tratto dal nuovo album I Am Easy to Find | Notizie | Video

Light Years è il singolo dei National, tratto dal nuovo album I Am Easy to Find | Notizie | Video



A distanza di due anni dall’ultimo lavoro in studio intitolato Sleep Well Beast, i National hanno di recente annunciato la pubblicazione del loro nono album. Il disco si intitolerà I Am Easy to Find e vedrà la luce il 17 maggio 2019.

Nell’attesa, la band capitanata da Matt Berninger, ha pubblicato i primi due singoli del tanto atteso album: You had your soul with you e proprio in queste ore la nuova canzone intitolata Light Years, il cui video è diretto da Mike Mills e vede la partecipazione dell’attrice svedese Alicia Vikander. (Giovanni Aragona)