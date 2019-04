Mick Jagger: l’intervento è andato a buon fine e il cantante resterà in osservazione altri cinque giorni | Notizie



Sospiro di sollievo per i fan di Mick Jagger, che a 76 anni si è sottoposto, a New York, a un’operazione al cuore. L’intervento è andato a buon fine e il cantante resterà in osservazione altri cinque giorni.

I Rolling Stones, a seguito dei problemi di salute del leader, hanno immediatamente posticipato il tour negli Stati Uniti. (Giovanni Aragona)