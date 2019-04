Nuovo disco, singolo e data in Italia per gli Hot Chip | Notizie | Video



Settimo disco in studio e una data nel nostro paese, per gli indietronici inglesi Hot Chip. L’uscita del nuovo album è prevista per il 21 giugno e il nuovo lavoro si intitolerà A Bath Full Of Ecstasy. La data italiana si terrà invece sabato 30 novembre all’Alcatraz di Milano.

La band ha pubblicato ieri il primo singolo Hungry Child che potete ascoltare in basso. (Giovanni Aragona).