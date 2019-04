This Mess is a Place, l’album degli americani Tacocat | Notizie | Video



Il 3 maggio 2019 sarà pubblicato This Mess is a Place degli statunitensi Tacocat, primo album che la band pubblica su Sub Pop.

I Tacocat, attivi dal 2007, sono Emily Nokes (voce) Bree McKenna (basso), Eric Randall (chitarra) e Lelah Maupin (batteria) e Grains of Salt è il primo singolo, video estratto dall’album. (La redazione)