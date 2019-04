La 23esima edizione di Ypsigrock | Notizie | Concerti



Dopo aver annunciato i National (unica data in Italia) e gli Spiritualized come primi headliner, Ypsigrock svela altre band della sua 23ª edizione, che andrà in scena dall’8 all’11 agosto 2019 a Castelbuono.

In attesa di nuove conferme, la line up si arricchisce di nomi come David August, Whitney, Let’s Eat Grandma, Fontaines D.C., Whispering Sons e WWWater. (La redazione)