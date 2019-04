On the Ropes è il nuovo album dei fratelli Corvaglia (The Crowsroads) | Notizie



S’intitola On the Ropes l’atteso nuovo album di inediti realizzato dai fratelli Matteo e Andrea Corvaglia in arte The Crowsroads. Il disco è pubblicato da Vrec Music Label con distribuzione Audioglobe.

On the Ropes è il primo album totalmente di inediti firmati dal duo bresciano: nella tracklist di 12 canzoni figurano diversi ospiti tra cui la cantautrice britannica Sarah Jane Morris che duetta nel brano Seaweed, il cantautore e polistrumentista portoghese Frankie Chavez in Monologue, il musicista e produttore americano Jono Manson in The Gardener’s Daughter.

Non mancano i musicisti di livello che hanno registrato il disco e talvolta accompagneranno il duo in alcuni importanti appuntamenti live: Phil Mer (batteria), AndreaGipponi (basso), Michele ‘Poncio’ Belleri (chitarre), Michele Bonivento (tastiere) e Antonio Giovanni Lancini (chitarra classica e mandolino).

Nella versione CD del disco è anche incluso il brano Everytime That You Walk Out The Door rifacimento con un nuovo testo in inglese, del celebre brano dei Fratelli La Bionda, “Ogni volta che tu te ne vai” (uscito anche come singolo interamente in italiano).

Il disco è stato prodotto da Antonio Giovanni Lancini, che ne ha curato anche gli arrangiamenti e da Paolo Salvarani, registrato da Paolo Costola al “MacWave studios” di Brescia e mixato e masterizzato da Lorenzo Cazzaniga, tecnico del suono di artisti italiani come Claudio Baglioni, Enrico Ruggeri, Negramaro ecc.. al “Alari Park studios” a Cernusco sul Naviglio (MI). (La redazione)