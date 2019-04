Seven Steps Behind, il nuovo album di Daniele Mana | Streaming



Daniele Mana, già noto come Vaghe Stelle, ha pubblicato album per label di culto come Other People, Danse Noire e Gang Of Ducks. Il suo primo EP come Mana uscito nel 2017 per la londinese Hyperdub è stato accolto in modo entusiastico dalla critica internazionale per i beat e lo stile elettronico neo classico evocato dal progetto.

Seven Steps Behind è il suo nuovo lavoro discografico a firma Mana uscito il 5 aprile scorso per Hyperdub.

Un disco che suona in modo diverso dal resto della scena elettronica, o meglio non come la maggior parte degli album elettronici contemporanei. (La redazione)

