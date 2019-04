Alice Tambourine Lover: nuovo album in streaming e tutte le date del tour di Down Below | Notizie



Pubblicato il 20 marzo 2019 per la storica label italiana Go Down Records, Down Below è il quarto album in studio degli Alice Tambourine Lover, psych-folk band bolognese capitanata da Alice Albertazzi e Gianfranco Romanelli, tra i migliori live act italiani in circolazione in questo periodo.

Il duo lo presenterà nella seconda metà di aprile in un mini tour pugliese che toccherà le province di Foggia e Bari, per un totale di 5 concerti che si preannunciano imperdibili. Scegliete la data a voi più vicina, e buon concerto. (La redazione)

Alice Tambourine Lover “Down Below” showcase

19/04 Provo Cult - San Giovanni Rotondo (FG)

21/04 La Mancha Ruvo - Ruvo di Puglia (BA)

23/04 Cabaret Voltaire 1916 - Bari

25/04 Irish Pub Palmares - Santa Sabina (BR)

27/04 Coopera - Putignano (BA)

Clicca qui e ascolta il disco mentre navighi