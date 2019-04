Nel verde: il nuovo singolo e video di Daniele Scarsella | Notizie



Nel verde è il nuovo singolo e video del cantautore Daniele Scarsella. Il brano, in anteprima sul nostro blog, è il secondo singolo estratto dal nuovo album Le sable des souvenirs.

In una visione postmoderna d’ingranaggi spietati che, oltre a logorare l’intero sistema vitale, fanno dello schema sociale l’unico dittatore dei respiri di tutti, la sensibilità si assottiglia come corteccia indurita, che invecchia e si spoglia di tutta la sua fresca bellezza. Ma prima? Com’era prima?

Una vita che calza a pennello, l’estate da giocarsi a calcio con gli amici in un verde che è stata culla adolescenziale. Il tempo si dilata in un presente infinito, che semplicemente c’è e va vissuto col fiato sudato, in una partita che è sempre la più importante.

I nonni che chiamano, bisogna rientrare, sono i soli adulti presenti in una dimensione bambina, anche loro svincolati dalle imposizioni di una realtà che va guadagnata, anche loro poesia in un mondo di prosa.

Sulla pelle resta l’impronta di un amore indiscusso, senza dubbi né compromessi, nel ricordo un presente infinito in cui tutto era come doveva essere.

A partire da oggi Nel verde di Daniele Scarsella è in anteprima sul nostro blog. (La redazione)