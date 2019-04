Nuovo progetto musicale e racconto illustrato di Alessandro Tarallo | Notizie | Streaming



Noi collegati di Alessandro Tarallo è un EP di 8 brani, un viaggio dall’esterno verso l’interno, dalle sonorità dense e graffianti, quelle più terrene, a quelle più armoniose e delicate dell’etere; un viaggio verso l’oscurità e la comprensione di se stessi.

La produzione artistica di Paolo Fattorini ha dato il giusto abito e forma a queste canzoni. I testi sono ricchi di simbolismi che fanno riferimento al mondo dell’alchimia e della psicologia.

Noi collegati non è solo un album: è anche un progetto grafico ispirato alla concezione di Carl Gustav Jung riguardo i rapporti: il partner, o la persona che amiamo, non è solo qualcuno esterno a noi da desiderare ma è collegato con il nostro inconscio e, come uno specchio, riflette le profondità di noi stessi.

Il progetto nasce dal vissuto dell’autore che, travolto dalle apparenti contraddizioni della propria relazione, sente la necessità di andare a fondo delle sensazioni contrastanti. I pensieri e le emozioni che affiorano, suggeriscono le parole delle sue canzoni, e le intuizioni relative al legame psicologico/animico di coppia danno vita a un racconto illustrato.

Noi collegati di Alessandro Tarallo è in streaming integrale sul nostro blog. Buon ascolto. (La redazione)