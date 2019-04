The Seduction of Kansas Ã¨ il nuovo album degli americani Priests | Streaming

The Seduction of Kansas è il nuovo album degli americani Priests | Streaming



I Priests sono un trio di Washington D.C. attivo dal 2012 e composto da Katie Alice Greer, Daniele Daniele e G. L. Jaguar.

Il primo album della band americana, Nothing Feels Natural, è stato considerato dalla critica tra i migliori lavori usciti nel 2017, finito nelle top list di importanti media a carattere musicale come Billboard, Pitchfork, Stereogum e NPR.

The Seduction of Kansas è stato prodotto da John Congleton, già al lavoro sugli ultimi lavori di Angel Olsen, Sharon Van Etten e St. Vincent, con la presenza di musicisti di livello come Janel Leppin (Marissa Nadler) e Alexandra Tyson (che accompagnerà la band in tour suonando il basso).

I Priests hanno citato album elettronici come Mezzanine dei Massive Attack, Third dei Portishead e Downward Spiral dei Nine Inch Nails come influenze del nuovo album.

Pubblicato il 5 aprile 2019 per Sister Polygon Records, The Seduction of Kansas dei Priest è in streaming integrale sul nostro blog. (La redazione)

Clicca qui e ascolta il disco mentre navighi