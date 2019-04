Dogrel degli irlandesi Fontaines D.C. Ã¨ l’album di cui avevamo bisogno | Streaming | Notizie

Dogrel degli irlandesi Fontaines D.C. è l’album di cui avevamo bisogno | Streaming | Notizie



Irlandesi di Dublino, i Fontaines D.C. sono senza dubbio una delle band rivelazione di questo 2019. Dogrel è il loro album di debutto che giunge dopo un paio di EP pubblicati lo scorso anno che già lasciavano capire di che pasta era fatta la musica di questi ragazzi dallo spirito punk.

Pubblicato da Partisan Records il 12 aprile 2019, Dogrel contiene 11 tracce all’insegna del post-punk che spingono forte sull’acceleratore, tranne nella conclusiva Dublin City Sky, ballata che riesce perfino a toccare le corde cuore.

Un disco carico di energia, passione e rock che non dice nulla di nuovo, ma che di questi tempi indie pop sentivamo particolarmente il bisogno. Because we are punk! (La redazione)

