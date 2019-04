I Tristi, Margherita Zanin e Giulio Wilson sono gli artisti vincitori del contest 1M NEXT 2019 che si esibiranno sul palco del Concerto del Primo Maggio di Roma | Notizie



La giuria di qualità del Contest #1MNEXT 2019 composta da Massimo Bonelli (ceo iCompany e organizzatore Concerto Primo Maggio), Massimo Cotto (autore, scrittore, giornalista, speaker per Virgin Radio), Davide Poliani (giornalista per Rockol), Luca D’Ambrosio (Musicletter.it), Silvia Boschero (speaker per Rai Radio2) e Enrico Schleifer (responsabile musicale RadUni) ha scelto i tre artisti che si esibiranno in diretta TV sul palco del Concerto del Primo Maggio 2019.

Gli artisti sono: I TRISTI, MARGHERITA ZANIN e GIULIO WILSON.

Il vincitore assoluto del contest sarà proclamato durante il concertone romano del primo maggio. (La redazione)