La giuria di qualitÃ  conferma i tre vincitori del contest 1MNEXT 2019: I Tristi, Margherita Zanin e Giulio Wilson | Notizie

Dopo i dubbi sollevati da alcune segnalazioni giunte all’organizzazione del contest #1MNEXT2019 circa presunte irregolarità da parte di due vincitori, Margherita Zanin e Giulio Wilson, sul mancato rispetto di una norma del regolamento che vieta la partecipazione di musicisti che hanno già un “contratto di management”, la giuria di qualità del Contest ha proceduto a un ulteriore e attento controllo dei requisiti richiesti, prendendo atto che di fatto i due concorrenti non hanno sottoscritto alcun contratto con agenzie di management. A oggi, insomma, non esiste alcuna prova certificata di irregolarità.

A ulteriore garanzia, la commissione artistica ha preteso dai due finalisti una dichiarazione firmata in cui gli stessi affermano di non aver sottoscritto alcun contratto di management e nella quale si assumono ogni responsabilità sulla veridicità di quanto dichiarato.

Segue il comunicato stampa ufficiale a nome dei sei giurati.

La commissione artistica di 1M Next 2019, dopo aver attentamente ascoltato e valutato dal vivo i finalisti del Contest, ha espresso un giudizio unanime sui tre vincitori.

A seguito delle perplessità sollevate sulla presunta mancanza dei requisiti necessari per l’iscrizione di alcuni di essi, la commissione ha proceduto a un attento controllo. Preso atto delle dichiarazioni firmate dei concorrenti in questione che garantiscono di non avere a oggi firmato alcun accordo di management e che si assumono ogni responsabilità sulla veridicità di tali affermazioni, la commissione ritiene di confermare il proprio giudizio e l’esito finale del contest, non esistendo nessuna prova certificata di irregolarità.

Il Contest 1M Next è da sempre attentissimo alla trasparenza, al punto che i voti di ogni singolo giurato vengono puntualmente pubblicati sul sito www.1mnext.it, caso pressoché unico in un concorso di queste dimensioni.

La commissione augura quindi ai tre vincitori di godersi l’esibizione in piazza San Giovanni, e a tutti gli altri partecipanti invia un grande in bocca al lupo per il futuro e, se lo vorranno, per le prossime edizioni.

La Commissione Artistica di 1M Next 2019

Massimo Cotto (presidente Giuria)

Massimo Bonelli

Silvia Boschero

Luca D’Ambrosio

Davide Poliani

Enrico Schleifer